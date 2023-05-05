В Московской области впервые пройдет первенство среди школьников по гольфу

В Московской области впервые пройдет первенство среди юниоров и школьных команд по гольфу, мероприятие примет 12 мая гольф-клуб «Дмитров Гольф Резорт». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем 5 мая «Известиям».

На поле выйдут воспитанники школьных гольф-секций Подмосковья и 36 гольфистов в возрасте до 14 лет включительно, имеющих уровень подготовке 54 и выше. Юные спортсмены станут первыми участниками новой «Лиги будущих чемпионов».

«За четыре месяца этого года уже открыто девять гольф-секций в семи школах. И это благодаря шефству гольф-клубов над секциями в городских округах Московской области», — отметил вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

В первенстве Московской области по гольфу примут участие девять школьных команд, в каждой будет по пять игроков — четыре школьника и тренер. Команда должна пройти девять лунок. На каждой лунке в зачет идут результат играющего наставника и два лучших результата его подопечных. Согласно правилам, на лунке каждый участник может сделать не больше шести ударов.

Воспитанники школьных секций поборются как в командном зачете за 1, 2 и 3-е места, так и в личном за 1, 2 и 3-е места. Гольфисты-юниоры будут соревноваться в личном зачете (1–3-е места) и за награды в номинациях «Лучший счет» и «Точный удар» среди мальчиков и девочек.

По итогам состязаний определятся лучшие юниоры и школьные команды Московской области. Победителей и призеров ждут ценные призы от многочисленных партнеров мероприятия, кубки, медали и денежные сертификаты на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Впервые денежные призы получат и преподаватели секций по гольфу.

«Лигу будущих чемпионов» патронируют Федерация гольфа Московской области и областной Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Обе организации с начала года активно развивают гольф в школах среди учеников 2–6-х классов. Разработана специальная программу по созданию 100 секций гольфа за пять лет в школах области. Турнир откроют президент Федерация гольфа Московской области Валерий Гаврилов и директор областного Центра дополнительного образования Юрий Макеев. Гости мероприятия смогут сделать свои первые удары на драйвинг-рейндже (специальной отдельной тренировочной площадке, на которой гольфисты отрабатывают дальние удары) и паттинг-грине (участке с низкой травой и несколькими лунками), узнать секреты свинга (движения клюшкой для гольфа) и поболеть за юных спортсменов.