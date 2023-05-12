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Баскетболистка «Динамо» опровергла обвинения в краже на 2 млн рублей

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Фото: mbabasket.pro
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Участница женского баскетбольного клуба «Динамо» Новосибирской области Виктория Щербакова ответила 12 мая «Известиям» на обвинения в краже вещей на 2 млн рублей со стороны Анфисы Ким, жены бывшего молодого человека девушки.

В настоящее время в отношении спортсменки проводится проверка на факт того, причастна ли она к пропаже предметов.

По словам Ким, баскетболистка вынесла вещи из квартиры мужчины, с которым раньше встречалась, на эту денежную сумму.

«Это какая-то чушь, я не имею к этому никакого отношения», — опровергла обвинения Щербакова.

Она сообщила, что не знает, о каких вещах говорила Ким, и предположила, что такими действиями ей хотят «насолить». Кроме того, спортсменка уточнила, что не знает, кем приходится обвинительница ее бывшему молодому человеку.

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Ранее в этот день Ким рассказала «Известиям», что Щербакова, любовница ее мужа, якобы выкинула на помойку ее вещи общей стоимостью около 2 млн рублей. В мусорных баках оказались одежда, выпускные альбомы, документы, ювелирные украшения, парфюм и другие вещи. При этом, отметила женщина, любовница сначала призналась, что вынесла предметы из ее квартиры, а затем начала всё отрицать.

Пострадавшая написала заявление в полицию, на данный момент проводится проверка.

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