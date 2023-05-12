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Баскетболистку «Динамо» заподозрили в краже вещей у жены любовника на 2 млн рублей

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Фото: соцсети
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Баскетболистка новосибирского «Динамо» Виктория Щербакова якобы выкинула на помойку вещи жены своего любовника общей стоимостью около 2 млн рублей. Об этом 12 мая рассказала «Известиям» потерпевшая Анфиса Ким.

По словам женщины, она поругалась со своим мужем, IT-специалистом из Wildberries, и вместе с дочерью уехала жить к подруге. В это время ее супруг начал роман с Щербаковой.

«И они жили в нашей общей квартире», — рассказала Ким.

О неверности мужа женщина узнала, когда увидела в соцсетях его фотографию с матча, в котором принимала участие Щербакова. После этого Ким написала спортсменке и попросила покинуть ее квартиру.

«Мой муж, когда я всё это ему высказала, он сказал ей, что они расстаются, что я об этом узнала. И она выкинула все мои вещи, вещи моего ребенка», — поделилась потерпевшая.

В результате в мусорных баках оказались одежда, выпускные альбомы, документы, ювелирные украшения, парфюм и другие вещи Ким. Женщина сообщила, что теперь у нее нет даже обуви. При этом, отметила обманутая супруга, любовница сначала призналась, что вынесла вещи из ее квартиры, а затем начала всё отрицать.

«У нее папа работает в полиции, она считает, что так себя может вести и ей ничего за это не будет», — рассказала женщина.

Ким также добавила, что баскетболистка выносила ее имущество из квартиры в нетрезвом состоянии. Пострадавшая написала заявление в полицию, на данный момент проводится проверка.

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