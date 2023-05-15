Точка напряжения: очередь из фур на границе с Китаем достигла 10 км

На границе России с Китаем растянулась многокилометровая очередь из грузовиков, которые не могут выехать из страны. Дальнобойщики проводят время в бесконечном ожидании, просыпаясь утром на перекличку. «Известия» побывали на месте и выяснили, что за проезд вне очереди водители фур платят «в серую» до 350 тыс. рублей. Ситуация развивается на фоне резкого скачка товарооборота между странами: он вырос более чем на 40% только с начала года, согласно данным китайской статистики. Как власти решают проблему и почему до сих пор не могут решить — в материале «Известий».

Километры пути

На границе с Китаем выстроились километровые очереди, пустые грузовики никак не могут попасть в республику, чтобы забрать товары. Вереница машин растянулась на 7–10 км, выяснили «Известия», побывав на Забайкальском пункте пропуска.

Здесь достаточно накаленная атмосфера: водители нападают друг на друга, не выдерживая напряжения, ведь за день дальнобойщики проезжают всего около 90–100 м, рассказал один из них.

Другой участник процесса добавил, что движение в живой очереди катастрофически медленное — около 10 машин в день. А потребности в пропускной способности приграничного пункта резко выше — около 300 машин в день, оценили сами дальнобойщики. Поэтому в ожидании можно провести несколько недель, просыпаясь каждое утро на перекличку.

Сейчас граница фактически на замке — моментальное оформление деклараций, электронная очередь здесь не работают, убедились «Известия».

Водителям приходится самостоятельно искать варианты выхода из ситуации: например, за проезд границы вне очереди придется заплатить «в серую» максимум 350 тыс. рублей, рассказали дальнобойщики «Известиям». По словам представителя одного из местных профсоюзов, проезд без препятствий в среднем стоит 250 тыс. рублей.

По информации нескольких источников издания, знакомых с ситуацией, Забайкальский пункт пропуска — самый проблемный, он граничит с китайским уездом Маньчжурия. Как писали местные СМИ, в начале мая там образовалась вереница из фур на 10 км. Постоянные пробки возникали из-за конфликтов между водителями. Одни из них хотели пересекать границу по очереди на бумаге, другие — по электронной, которая позволяет свободно передвигаться. Их формируют местные волонтеры, рассказали «Известиям» очевидцы.

— В начале мая водители-буряты начали бунт, они продвигали живую очередь, пытались прорваться к пропускному пункту, но их остановили сотрудники ГИБДД. Во время прорыва они задели машину начальника Госавтоинспекции Забайкальского края. В итоге их задержали, — рассказал один из водителей.

Издание направило запрос в ФТС с вопросом о том, какие меры принимают власти, чтобы разобраться с возникшими проблемами. Служба переадресовала запрос в Минтранс, там на момент публикации не ответили.

ОПГ на границе

Сложности на китайской границе возникли сразу после пандемии, рассказали «Известиям» в ассоциации «Грузавтотранс». До карантина местная таможня пропускала максимум 150 машин в сутки — предел для этого пограничного пункта, отметили очевидцы. После того как на сайт службы совершили хакерскую атаку в апреле этого года, ФТС изменила правила подачи декларации — их подают теперь в бумажном виде вместо электронного. В итоге весь процесс стал притормаживать, рассказали несколько оцевидцев.

Санкции против РФ в целом обострили ситуацию: после них отечественная международная торговля стала ориентироваться на восток, резюмировали в «Грузавтотрансе». Только с начала этого года оборот между странами вырос более чем на 40%, оценило статистическое ведомство Китая. С 2022 года ФТС России не раскрывает данные по импорту и экспорту.

Изменения сыграли против дальнобойщиков — на границе остро не хватает инфраструктуры для проезда необходимого количества грузовиков, добавили в «Грузавтотрансе». В прошлом году ситуация привела к тому, что на забайкальском пункте пропуска появилась преступная группировка. Она занималась организацией очереди плюс собирала деньги за проезд фур. В декабре правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, сообщало тогда управление Росгвардии по Забайкальскому краю.

— Следствие установило, что в течение 2022 года преступная группа составляла список въезда большегрузного автотранспорта на пункте «Забайкальск». При этом в перечень включали фиктивные автомобили, чтобы создать искусственные препятствия. Дело в том, что сейчас нет законодательного регулирования, которое может обеспечить порядок при формировании очереди, — говорилось в сообщении.

После задержания членов ОПГ на границе появились новые люди, которые формируют очередь, рассказали источники издания. Они называют себя call-центром.

— С call-центром пришел порядок, но пропускная способность пограничного пункта не изменилась, он всё равно не может выдержать поток грузовиков. Из-за переориентации грузов с западных направлений на восток, в Китай, нагрузка на пункт увеличилась, что привело к соревновательной записи в call-центр, — рассказал собеседник издания.

По его словам, организаторы электронной очереди берут плату за запись в нее. По их словам, это обеспечивает работу сайта плюс средства уходят на волонтеров, которые зачитывают списки фур на пропуск через границу.

По словам менеджера одной из российских логистических компаний, органы власти не могут договориться о порядке организации очереди, ведь это точка соприкосновения интересов ФТС, росграницы и Минтранса. Именно они способны определить порядок, уверен эксперт. В начале 2023 года Министерство транспорта анонсировало, что уже в сентябре на госграницах организуют электронные листы ожидания. Правда, ведомству только предстоит определить, на каких именно их будут вводить.