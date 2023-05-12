Аналитик назвал укрепление рубля возвратом к равновесным уровням

Наблюдающееся укрепление рубля — возврат к равновесным уровням, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 12 мая.

Ослабление российской валюты до уровня в 82 рубля за доллар, которое наблюдалось в апреле, носило эмоциональный характер на фоне геополитических новостей и сочетания единовременных факторов (например, продажи иностранными компаниями бизнеса в РФ), сконцентрированных на узком временном отрезке, считает эксперт.

«Соответственно, текущее укрепление навряд ли стоит называть «стремительным удорожанием», это скорее возврат к равновесным уровням», — сказал эксперт.

По его словам, во-первых, влияние ранее возникших факторов ослабело, а во-вторых, в пользу укрепления нацвалюты могут играть предстоящие дивидендные выплаты компаниями-экспортерами.

«Если же смотреть на более фундаментальные факторы, которые определяют курс на длинном временном горизонте, то они также говорят в пользу российской валюты: это и умеренная инфляция, и улучшающиеся прогнозы по российской экономике, и профицитный счет текущих операций», — заключил Джиоев.

Согласно данным сайта Московской биржи, к 14:14 по мск доллар достиг почти 77,9 рублей.

Накануне в «БКС Мир инвестиций» привели прогноз, согласно которому в ближайшее время доллар будет находиться в диапазоне 74–76 рублей, евро — 81–83 рубля, юань — 10,5–11 рублей.

В начале мая финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что рубль крепнет на фоне общего ослабления доллара. Так же, по его прогнозу, серьезного ослабления российской валюты в этом месяце не ожидается.