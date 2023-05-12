Минобороны России заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
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- Минобороны России заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели наступательные действия на соледарском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 км», — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков уточнил, что украинские войска предприняли 26 атак. В них они задействовали более тысячи солдат, до 40 танков, а также другую военную технику.
По его словам, российские военные отразили атаки и не допустили прорывов обороны.
Ранее в этот день Вооруженные силы РФ (ВС РФ) поразили пункт временной дислокации и склад припасов украинских боевиков на соледаро-бахмутском направлении.
Также начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказ, что военнослужащие отразили ракетный удар ВСУ на южнодонецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS. Кроме того, при поддержке артиллерии они пресекли действия двух украинских разведывательных групп и уничтожили пикап.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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