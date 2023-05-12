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Российские военные сбили 4 ракеты HIMARS на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие группировки «Восток» отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении и сбили четыре ракеты HIMARS. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении отражен ракетный удар противника. Расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS», — рассказал он.

Гордеев отметил, что передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии пресекли действия двух украинских разведывательных групп и уничтожили пикап.

«Расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки», — заключил Гордеев.

Кроме того, он добавил, что самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» уничтожили минометный расчет противника около Пречистовки.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация на донецком направлении за прошедшие сутки совершила восемь самолето-вылетов, а артиллерия южной группировки войск выполнила 95 огневых задач. Он добавил, что благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

10 мая артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений и уничтожила САУ «Акация».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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