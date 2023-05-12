Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая в разговоре с журналистами прокомментировал сообщения о передаче Великобританией Украине ракет Storm Shadow.

«Мы говорили, что продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины. Это плохо», — сказал он.

В то же время, по словам Пескова, Россия готова к появлению у Киева таких ракет.

Накануне в Лондоне подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что считает такой шаг серьезной угрозой. Он напомнил, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску.

Вместе с тем американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что решение Лондона поставить Киеву Storm Shadow отвечает потребностям Вооруженных сил Украины.

Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности. Она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.