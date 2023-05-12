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Сюжет:

Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине

Блинкен: передача Украине британских ракет Storm Shadow отвечает нуждам Киева
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Фото: commons.wikimedia.org/Adam Morgan
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Решение Лондона поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow отвечает потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 мая заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу PBS.

По его словам, в вопросе помощи Киеву страны делают всё, что считают возможным. Каждое из государств-союзников предоставляет разные виды вооружений в соответствии с нуждами Украины.

«Разные страны будут идти на разные меры в зависимости от собственных возможностей, технологий и того, что представляет наибольший смысл. Таким образом, благодаря этому процессу мы предоставили некоторые вещи уникально для Украины. Другие страны могут делать что-то отличное от того, что делаем мы. Вопрос в том, соответствует ли все это потребностям Украины? Мы уверены в том, что так и есть», — указал госсекретарь.

Вопрос поставок вооружения Украине координируется коалицией, добавил Блинкен. При этом недостаточно поставить ракеты, нужно еще провести обучение с украинскими боевиками, чтобы они использовали их эффективно.

«Это техническое обслуживание. Если они (украинские военные. — Ред.) не знают, как его поддерживать, а вы отдадите его им, оно развалится за семь дней, оно не принесет большой пользы», — указал госсекретарь.

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Ранее в этот день глава минобороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

При этом, по данным телеканала CNN, Великобритания якобы уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности. Отмечалось, что поставки ракет, дальность действия которых составляет более 250 км, были осуществлены в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины. При этом Великобритания получила от Украины заверение, что эти ракеты не будут применяться для поражения целей на территории России, утверждает телеканал.

О том, что Лондон планирует отправить в Киев ракеты большой дальности, стало известно 9 мая. В тот же день сообщалось, что США не планируют отправлять ВСУ ракеты большой дальности.

Между тем 11 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил надежду, что США вслед за Великобританией примут решение поставить Киеву ракеты большой дальности. Он отметил, что такие ракеты — «ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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