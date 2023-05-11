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На Украине выразили надежду на поставки ракет большой дальности от США

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина надеется, что США вслед за Великобританией поставят ракеты
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк 11 мая в эфире телемарафона выразил надежду, что США вслед за Великобританией примут решение поставить Киеву ракеты большой дальности.

«Я думаю, что и США будут присоединяться к предоставлению дальнобойных ракет, потому что я считаю, что на этом этапе <...> дальнобойная ракета — это ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии», — заявил Подоляк.

Он также упомянул последний транш военной помощи, который выделили США на сумму $1,2 млрд. В пакет военной помощи вошли дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для сопряжения западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (БПЛА), боеприпасы калибра 155 мм, услуги спутниковой съемки, а также поддержка в обслуживании военной техники.

Вместе с тем Подоляк подчеркнул, что поставки ракет большой дальности для Киева являются принципиальным вопросом.

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Ранее в этот день министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине крылатых ракет этого типа. По словам главы ведомства Бена Уоллеса, они необходимы Киеву для защиты. Вместе с тем в минобороны страны отметили, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта.

Глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес также подчеркнул, что Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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