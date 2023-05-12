Эксперт назвал частую причину проблем с зарядкой смартфона

Если зарядный кабель не заряжает смартфон, то, вероятнее всего, причиной стало загрязнение порта. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал «Газете.Ru» ведущий технический специалист Gem4me Ваге Закарян.

«Порт для зарядки может просто засориться. И это происходит очень часто, ведь телефон приходится почти всегда носить с собой, а значит, он может засориться в кармане одежды или в сумке. Засорить зарядный порт может пыль, мелкий мусор и даже шерсть домашних животных», — заявил эксперт.

По его словам, многие люди до последнего момента не подозревают о причине, так как загрязнение порта происходит постепенно.

Закарян рассказал, что почистить порт можно самостоятельно. Нужно продуть его холодным воздухом, либо прочистить щеткой. Если чистка не дала результата, то следует обратиться в сервисный центр, где сделают более качественную очистку контактов, и зарядка снова заработает.

Эксперт добавил, что похожая ситуация может возникнуть также из-за намокания смартфона. В такой ситуации гаджет нужно просушить, а затем попробовать еще раз зарядить его.

Ранее, 10 мая, преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, как правильно класть смартфон на стол, чтобы избежать повреждений его экрана или камеры. По словам Ситнова, если постоянно класть гаджет экраном вниз, появляется риск его повредить и поцарапать, поскольку даже на гладкой поверхности может попасться твердый материал.



До этого, 27 апреля, Ситнов назвал признаки взлома смартфона, которые трудно заметить с первого взгляда. Среди них специалист перечислил частые подвисания, внезапные скриншоты, а также быструю разрядку аккумулятора.