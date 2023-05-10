Эксперт назвал последствия привычки класть смартфон вниз экраном

Эксперт по гаджетам, преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов 10 мая рассказал, как правильно класть смартфон на стол, чтобы избежать повреждений его экрана или камеры.

По словам Ситнова, если постоянно класть гаджет экраном вниз, появляется риск его повредить и поцарапать, поскольку даже на гладкой поверхности может попасться твердый материал, который при трении способен нанести микроцарапины.

«С другой стороны, (при этом положении. — Ред.) если есть вероятность падения на смартфон какого-либо даже не тяжелого предмета, то экран останется целым — иногда для появления трещины достаточно того, что на смартфон упали ключи», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо этого, если класть смартфон экраном вниз, он меньше будет затираться о поверхность стола. Однако в этом случае есть шанс поцарапать объектив камеры, особенно, если это бюджетное устройство. Специалист подчеркнул, что обычно производители экономят на стекле объектива в первую очередь, из-за чего оно менее устойчиво к царапинам, чем экран.

В то же время преподаватель МШП посоветовал наклеить на экран защитную пленку, а для более надежной защиты от механического удара использовать защитное стекло.

Ситнов также порекомендовал использовать чехол с высокими бортами — так, по его словам, устройство не будет касаться поверхности стола ни экраном, ни камерой. А для ношения в карманах одежды или рюкзаке можно использовать чехол-книжку, заключил эксперт.

Ранее, 27 апреля, Ситнов назвал признаки взлома смартфона, которые трудно заметить с первого взгляда. Среди них специалист перечислил частые подвисания, внезапные скриншоты, а также быструю разрядку аккаумлятора.