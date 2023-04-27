Эксперт перечислил неочевидные признаки взлома смартфона

Эксперт по гаджетам, преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов назвал признаки взлома смартфона, которые трудно заметить с первого взгляда. К ним относятся частые подвисания, внезапные скриншоты, быстрая разрядка.

Так, если пользователь обнаружил, что его телефон начал «замедляться» и лагать, при этом специалисты не отметили существенных нарушений в работе устройства, скорее всего, причина может быть в установке стороннего программного обеспечения.

Также на появление шпионских и майнинговых программ может указывать быстрая разрядка аккумулятора.

«Вместе с тем возможно появление более сложного взломщика — кейлогера. <...> В случае экрана возможно появление в галерее скриншотов, которых вы не делали, но это если они не прячутся в скрытых системных файлах. Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт», — поделился Ситнов с «Газетой.Ru».

Также к признакам взлома относятся внезапно установившиеся приложения, которые требуют доступ к микрофону и камере. В случае, если антивирус обнаружит «злоумышленника», на телефоне следует сделать сброс данных.

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