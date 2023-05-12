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Семь человек погибли и столько же пострадали в результате ДТП в Турции

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Фото: NTV
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Семь человек погибли, столько же получили травмы в результате массового ДТП в Турции. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает телеканал NTV.

Согласно имеющимся данным, не менее девяти автомобилей столкнулись в районе Позанты в провинции Адана.

Первыми в ситуацию вмешались пожарные, которые изначально прибыли, чтобы потушить загоревшийся неподалеку грузовик. Впоследствии к ним присоединились другие спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики.

Также стало известно, что родственник одного из пострадавших попытался угнать машину скорой помощи. Его остановили полицейские в километре от места происшествия. Несмотря на этот инцидент, всех раненых оперативно доставили в больницы.

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Ранее, 9 мая, сообщалось, что минимум 35 человек пострадали в ходе аварии с участием рейсового автобуса и грузовиков на востоке Германии, из них шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным сведениям, один из грузовиков попытался сменить полосу движения и не справился с управлением.

До этого, 3 мая в индийском штате Чхаттисгарх столкнулись легковой автомобиль и грузовик, направлявшийся на церемонию бракосочетания. В результате погибли 10 человек и пострадал ребенок.

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