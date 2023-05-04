В результате ДТП в Индии погибли 10 человек и пострадал ребенок

В результате ДТП в индийском штате Чхаттисгарх погибли 10 человек и пострадал ребенок. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию региона.

ДТП произошло вечером 3 мая в округе Балод: столкнулись легковой автомобиль и грузовик, направлявшийся на церемонию бракосочетания.

По словам окружного сотрудника полиции, пострадавшие были направлены в больницу. В данный момент ведутся поиски водителя грузовика.

Главный министр Чхаттисгарха Бхупеш Бахел уже выразил соболезнования в связи с гибелью людей и помолился за выздоровление пострадавшей девочки.

Ранее, 2 мая, стало известно, что шесть человек погибли и по меньшей мере два десятка получили ранения в штате Иллинойс в США в результате массовой аварии из-за песчаной бури. По данным Reuters, столкнулись от 40 до 60 легковых и около 30 коммерческих автомобилей. В результате два грузовика загорелись.