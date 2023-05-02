Шесть человек погибли и более 30 пострадали в США во время песчаной бури

Шесть человек погибли и по меньшей мере два десятка получили ранения в штате Иллинойс в США в результате массовой аварии из-за песчаной бури. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию штата.

По данным ведомства, более 30 человек в возрасте от 2 до 80 лет были доставлены в районные больницы с различными травмами — от незначительных до опасных для жизни.

Полиция штата заявила, что наезды были вызваны «сильным ветром, сдувающим грязь с сельскохозяйственных полей через шоссе, что привело к нулевой видимости».

Несколько часов после аварии трасса была закрыта в обоих направлениях.

Ранее, 1 мая, стало известно, что массовое ДТП произошло на одной из автомагистралей на юге Иллинойса после 11:00 по местному времени (19:00 мск). По данным Reuters, столкнулись от 40 до 60 легковых и около 30 коммерческих автомобилей. В результате два грузовика загорелись.