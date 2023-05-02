Минимум 30 человек пострадали и несколько погибли в США во время песчаной бури
Несколько человек погибли и по меньше мере 30 получили ранения в штате Иллинойс США в результате автомобильных аварий во время песчаной бури. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщило Reuters со ссылкой на полицию штата.
Массовое ДТП произошло на одной из автомагистралей на юге Иллинойса после 11:00 по местному времени (19:00 мск). По данным агентства, столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и несколько грузовиков.
Около 30 человек были доставлены в местные больницы с травмами. Точное число погибших не уточняется.
Известно, что два грузовика загорелись. Один из них, возможно, взорвался. Несколько часов после аварии трасса была закрыта в обоих направлениях.
Ранее, 28 января, телеканал NBC News сообщал, что на межштатной магистрали в Висконсине столкнулись 85 машин. Причинами массовой аварии стали гололед, снег и белая мгла. В результате произошедшего травмы получил 21 человек.