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Эксперты оценили необходимость в зерновой сделке для России и Запада

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Решение о продлении зерновой сделки всё еще не принято — как и нет продвижения по ряду вопросов, интересующих Москву, заявил по итогам встречи в Стамбуле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. При этом сама по себе зерновая сделка — по крайней мере в том виде, в котором она функционирует, — больше нужна Западу, нежели России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Ставка на зерно: на что может пойти Запад ради украинского экспорта
Эксперты оценили, нужна ли России сделка, заключенная в прошлом году в Стамбуле

Так, заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская отметила заинтересованность Запада в вывозе зерна с Украины не через Европу.

«Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Центральная и Восточная Европа из-за затоваривания собственных рынков украинским зерном, Запад максимально заинтересован в том, чтобы вывозить зерно с Украины, минуя территорию Европы. Европа не может это зерно ни переварить, ни переправить морем в другие страны — у них не хватает для этого инфраструктуры», — сказала она.

В то же время доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выразил мнение, что вопрос продления черноморской инициативы для Киева важен, поскольку Украина в случае участия РФ в соглашении может быть уверена, что порты в Одесской области не будут взяты под контроль российскими военными.

Другая сторона вопроса, с точки зрения эксперта, — деньги. По его словам, сейчас цены на мировых рынках на зерно относительно высокие, но в Европе оседает украинское зерно по демпинговым ставкам. Для России участие в зерновой сделке — это еще и вопрос безопасности, исходя из того, что Киев дважды использовал порты Одессы и гуманитарный коридор для атак на Крым.

Петровская также указала, что «у Запада нет другого выбора», кроме как продлевать сделку. Андрей Суздальцев, в свою очередь, уверен: если бы у ЕС и США была политическая воля к реализации российских условий, они бы на это уже пошли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Злаковый день: Москва выступила против бесконечного продления зерновой сделки

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