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Россиян обяжут готовить проектные документы на частные дома

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В России могут обязать людей готовит проектную документацию на частные дома. Соответствующую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС).

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Кроме того, строители предлагают проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья.

Сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отсутствуют четкие правила игры, нет никакого контроля за строительством, сказал председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70% населения страны», — сказал он.

По мнению заместителя генерального директора «Kaskad Недвижимость» Дарины Муллиной, мера позволит улучшить качество стройки, сделать дома безопаснее. Обычно проектная документация включает в себя планировку помещений, архитектурные планы, чертежи фундамента и другое.

Создание проекта частного дома может составить 5–10% от полной цены его строительства, сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все сваи: граждан обяжут готовить проектные документы на частное жилье

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