Житель Кузбасса получил пожизненный срок за убийство пристава в суде

В Кемеровской области вынесен приговор 45-летнему жителю Новокузнецка Артему Пакалову по уголовному делу о стрельбе в мировом суде. Об этом 11 мая сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Мужчину признали виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд встал на сторону обвинителя и приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

Артем Пакалов на заседании рассказал о событиях того дня.

«Я зашел, судебный пристав предпринял попытку меня обезоружить, схватился за ружье, и в этот момент произошел выстрел. После этого я выстрелил в Гореву», — признался мужчина.

В своем последнем слове он попросил снисхождения.

Утром 16 января 2020 года Артем Пакалов с ружьем пришел в судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке. На входе его остановил судебный пристав, в которого мужчина выстрелил, убив его. Затем подозреваемый выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу.

Поводом для судебного разбирательства стал конфликт мужчины с соседом. Пакалову не понравилось, что мальчик из дома напротив испортил велосипед его сына.

Конфликт начал развиваться. Артем Пакалов обратился в суд после того, как сосед попытался переехать его на тракторе. Мужчина требовал, чтобы соседи выплатили ему компенсацию за испорченное имущество, но когда понял, что суд не встанет на его сторону, пришел на заседание с оружием.