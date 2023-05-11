В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы от оспы обезьян для РФ
С начала распространения оспы обезьян на неэндемичных территориях в России было зафиксировано всего два завозных случая, а во многих странах регистрировались сотни и тысячи заболевших, сообщили 11 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Благодаря действенным противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории нашей страны. Оба заболевших были оперативно выявлены, помещены в лечебные учреждения и выписаны после полного выздоровления», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора, которое есть в распоряжении «Известий».
Отмечается, что в достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, а также других ортопоксвирусов.
На данный момент, как отметили в Роспотребнадзоре, риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны.
Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по заболеванию оспой обезьян в мире.
Осенью прошлого года в 109 государствах было зарегистрировано свыше 73 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались более 20 человек. Однако в октябре интенсивность заболеваемости пошла на спад.
Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).