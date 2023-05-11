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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы от оспы обезьян для РФ

Роспотребнадзор: риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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С начала распространения оспы обезьян на неэндемичных территориях в России было зафиксировано всего два завозных случая, а во многих странах регистрировались сотни и тысячи заболевших, сообщили 11 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Благодаря действенным противоэпидемическим мерам удалось не допустить распространения заболевания на территории нашей страны. Оба заболевших были оперативно выявлены, помещены в лечебные учреждения и выписаны после полного выздоровления», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора, которое есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что в достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, а также других ортопоксвирусов.

На данный момент, как отметили в Роспотребнадзоре, риски завоза и распространения оспы обезьян в России минимальны.

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Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по заболеванию оспой обезьян в мире.

Осенью прошлого года в 109 государствах было зарегистрировано свыше 73 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, от болезни скончались более 20 человек. Однако в октябре интенсивность заболеваемости пошла на спад.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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