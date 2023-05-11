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Politico узнала о страхе Европы потерять военную поддержку США

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Фото: Global Look Press/dpa-Zentralbild/ZB/Jens Kalaene
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Большинство европейских стран боятся испортить отношения с США из-за конфликта на Украине, который показал зависимость Евросоюза от обязательств Вашингтона по поддержанию безопасности в Европе, пишет 10 мая издание Politico.

В публикации отмечается, что после начала спецоперации большинство стран Центральной и Восточной Европы успешно похоронили концепцию стратегической автономии ЕС, которая подразумевает способность союза действовать самостоятельно, не обращаясь к США за разрешением.

Аналитики обратили внимание, что особенно активно Европа действовала с оглядкой на США на фоне поставок немецких танков Leopard Украине. Эксперты полагают, что ЕС проявил нерешительность в данной ситуации и США «расплатились 31 танком Abrams», чтобы ФРГ все-таки отправила Киеву боевые машины.

По мнению экспертов, как в Вашингтоне, так и в Брюсселе понимают, что Европе необходимо проявлять большую активность и увеличивать затраты на оборону. И на этом фоне журналисты назвали зависимость от США ахиллесовой пятой Евросоюза и обузой для самих Соединенных Штатов Америки.

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Ранее, 6 мая, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони отметил, что с Европой в настоящее время мало кто считается на международной арене. Он указал, что в Евросоюзе должна быть единая военная политика, которая подразумевала бы тесное сотрудничество между армиями всех стран и возможность создания сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тыс. человек.

В октябре прошлого года испанское издание Rebelion писало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США.

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