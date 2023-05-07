Берлускони обозначил позицию Европы на международной арене
С Европой в мире мало кто считается, заявил 6 мая экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в видеообращении из миланской клиники «Сан-Раффаэле», кадры публикует телеканал TG24.
«Если Китай <...> однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться», — сказал Берлускони.
При таком сценарии, по словам политика, лучшее, что могли бы сделать европейцы — изучать китайский язык.
Берлускони заявил, что в Евросоюзе должна быть единая военная политика, которая подразумевала бы тесное сотрудничество между армиями всех стран и возможность создания сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тыс. человек.
В январе профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь отмечал, что в мире наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки.
В октябре 2022 года испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США.