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Берлускони обозначил позицию Европы на международной арене

Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что в мире мало кто считается с Европой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ermes Beltrami
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С Европой в мире мало кто считается, заявил 6 мая экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в видеообращении из миланской клиники «Сан-Раффаэле», кадры публикует телеканал TG24.

«Если Китай <...> однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться», — сказал Берлускони.

При таком сценарии, по словам политика, лучшее, что могли бы сделать европейцы — изучать китайский язык.

Берлускони заявил, что в Евросоюзе должна быть единая военная политика, которая подразумевала бы тесное сотрудничество между армиями всех стран и возможность создания сил быстрого реагирования численностью не менее 300 тыс. человек.

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В январе профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь отмечал, что в мире наблюдается подлинное «восстание» стран, отвергающих установленные Западом устои и порядки.

В октябре 2022 года испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США.

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