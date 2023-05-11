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Источник в Минобороны назвал завышенными данные о перехвате ракет РФ ВСУ

Источник в Минобороны: Киев в два-три раза завышает данные о перехвате российских ракет
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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Киевские власти в два-три раза завышают количество перехватов российских ракет, чем реально запускается по целям на Украине. Таким образом Киев пытается оправдать перерасход боеприпасов западных комплексов ПВО. Об этом 11 мая заявил агентству ТАСС высокопоставленный источник в Минобороны России.

«Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. <...> Запад после каждой нашей боевой работы срочно шлет киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно, для чего. На замену», — отметил собеседник агентства.

Что касается якобы перехвата ракеты «Кинжал», о котором 9 мая сообщило минобороны США, то, по данным источника, это невозможно сделать зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot.

«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное», — подчеркнул он.

Собеседник агентства пояснил, что «Кинжал» перемещается на скорости, превышающей предельные боевые режимы западных ЗРК, в том числе и Patriot. Кроме того, на конечном участке полета ракета совершает вертикальный маневр захода на цель, что не позволяет осуществить ее перехват.

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Ранее, 8 мая, сообщалось, что США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны (ПВО). В новый пакет военной помощи войдут средства на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые планируется передать Киеву.

Кроме того, деньги направят на производство артиллерийских снарядов и ракет, а также обеспечение доступа к спутниковым изображениям. Средства планируется распределить в течение нескольких месяцев или даже лет, чтобы обеспечить потребности Украины в будущем. Отмечается, что вооружения выделяют не из имеющихся запасов Пентагона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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