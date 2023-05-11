Россия прекращает сотрудничество с Польшей в области науки и техники
МИД России сообщил о прекращении сотрудничества между правительствами РФ и Польши в области науки и техники. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«3 мая 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года», — говорится в сообщении.
Главной целью соглашения была интеграция двух государств в мировое научно-техническое сообщество. В частности, между польскими и российскими научными институтами, предприятиями, фирмами и лабораториями устанавливались взаимные соглашения.
Ранее, 2 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поведение польских властей не даст ничего хорошего двусторонним отношениям Москвы и Варшавы. По его словам, русофобия, которая охватила власти Польши, лишает их объективности по всем вопросам, касающимся России, и лишает возможности совершать продуманные действия.
29 апреля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что РФ нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей.