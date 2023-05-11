Студенты в Риме устроили протест против дорогой аренды жилья

Студенты разместили палатки около одного из зданий министерства университетов и исследований Италии в Риме в знак протеста против слишком дорогого жилья для учащихся. Об этом 11 мая сообщило агентство ANSA.

Акцию начала в Милане студентка Илария Ламера, вскоре она распространилась по всей Италии. Демонстрации с палатками прошли в Павии, Падуе, Венеции, Болонье, Перудже, Флоренции и Риме.

Протестующие требуют снижения арендной платы за жилье. Так, в среднем каждый студент платит более €300 (около 25,2 тыс. рублей по текущему курсу) только за проживание, не считая университетских налогов, коммунальных платежей, расходов на учебные материалы и ежедневные нужды.

В свою очередь, министр университетов и научных исследований Анна Бернини заявила, что поручила провести перепись неиспользуемых зданий, которые можно будет предоставить студентам. Она также отметила, что в провинции трудно найти жилье.

По словам министра, за последние несколько месяцев на общежития для студентов было выделено €400 млн и еще €500 млн на стипендии.

В октябре 2022 года в Риме студенты устроили акцию протеста у здания министерства образования Италии. Митингующие надели маски премьер-министра Джорджи Мелони и еще пятерых представителей ее правительства с надписями: «Моя заслуга в том, что я сократил расходы на образование на €10 млрд» и «Я выступаю против абортов».