Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи состоится с 29 февраля по 7 марта 2024 года
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил провести Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 29 февраля по 7 марта 2024 года.
«Мы предлагаем провести фестиваль на той же самой территории (что и в 2017 году. — Ред.) — на территории федерального центра «Сириус», который сегодня является самым уникальным, крупнейшим и самым передовым образовательным центром по выявлению и подготовке молодых талантов во всем мире», — сказал он 11 мая в ходе первого заседания оргкомитета мероприятия.
В 2017 году фестиваль молодежи проходил там же. Провести его на прежнем месте станет данью «преемственности», выразил уверенность Кириенко.
В начале апреля президент России Владимир Путин поручил правительству провести в феврале-марте 2024 года Всемирный фестиваль молодежи. Мероприятие организуют в целях развития международного молодежного сотрудничества.
Глава государства в марте назвал ключевой целью властей страны обеспечить то, чтобы молодежь и дети страны росли счастливыми и жили в благополучном, суверенном государстве.