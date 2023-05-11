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СМИ назвали сроки на доработку ПВО Южной Кореи для отражения дронов КНДР

WP: Южной Корее требуется до пяти лет на доработку своей ПВО для отражения дронов КНДР
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Фото: commons.wikimedia.org
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Властям Южной Кореи потребуется приблизительно от трех до пяти лет, чтобы ликвидировать пробелы в системе своей противовоздушной обороны (ПВО), которые были обнаружены во время вторжения беспилотников КНДР в декабре 2022 года. Об этом 11 мая сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона, распространившиеся до этого в Сети.

По данным газеты, в документе военного ведомства США отмечено, что «для полной реализации» плана Сеула по усилению ПВО и приобретению необходимых технологий южнокорейские власти обещали создать собственное подразделение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и провести работу над ошибками.

По мнению американской разведки, южнокорейские военные, скорее всего, «не смогут дать скоординированный ответ» на запуски беспилотников Северной Кореи «в течение как минимум полугода». В документе, попавшем в Сеть, перечислены недочеты военных Южной Кореи — «слабая ПВО, не подготовленная к новым угрозам, медленная связь между радарами на земле и авиацией в воздухе, отсутствие четких инструкций для командиров».

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Речь идет об инциденте, произошедшем 26 декабря 2022 года. Тогда военные Южной Кореи обнаружили несколько неизвестных следов, предположительно принадлежащих северокорейским беспилотникам, в провинции Кенгидо. БПЛА пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва, достигнув населенных пунктов. Позже минобороны Южной Кореи заявило, что в воздушное пространство страны вторглись пять северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу.

Южная Корея сначала произвела предупредительные выстрелы по беспилотнику Северной Кореи, вторгшемуся в ее воздушное пространство. Позже с вертолета военные выпустили около 100 снарядов по одному из беспилотников КНДР на западном побережье острова Кёдондо, однако так и не смогли сбить его.

Отмечалось, что беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство Южной Кореи впервые за пять лет. До этого северокорейский беспилотник был обнаружен в провинции Канвондо в июне 2017 года.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля 2023 года. Речь идет приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что разведка США прослушивает Южную Корею, Израиль и Украину.

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