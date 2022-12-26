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Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотнику КНДР

Yonhap News Agency: военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотнику КНДР, но не сбили его
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Фото: Yonhap
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Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотнику КНДР, но не сбили его. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило агентство «Рёнхап» (Yonhap News Agency) со ссылкой на южнокорейских военнослужащих.

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Беспилотник был обнаружен на западном побережье острова Кёдондо.

«Вертолет выпустил около 100 снарядов из пушки калибром 20 мм, но не смог сбить», — сказали военные.

Ранее в этот день Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по беспилотнику Северной Кореи, вторгшемуся в воздушное пространство страны. Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов, утром 26 декабря было обнаружено несколько неизвестных следов, предположительно принадлежащих северокорейским беспилотникам, в провинции Кенгидо. Беспилотные летательные аппараты пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва, достигнув населенных пунктов.

Позже минобороны Южной Кореи заявило, что в воздушное пространство страны вторглись пять северокорейских беспилотников, один из них подлетел к Сеулу.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин оценил запуск БПЛА КНДР над южнокорейской территорией как демонстрацию напряженности отношений.

До этого, 6 декабря, КНДР открыла огонь из артиллерийских установок в сторону моря в знак предупреждения в ответ на активность со стороны южнокорейских военнослужащих на приграничной территории. Тогда же Пхеньян призвал Сеул немедленно прекратить «провокационные» действия.

Днем ранее Северная Корея выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на военные учения Южной Кореи и США. По версии Пхеньяна, огонь был открыт в ответ на пуск десятков снарядов Сеулом из своих РСЗО в сторону межкорейской границы.

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