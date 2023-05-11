Главред «Национальной обороны» допустил покупку Финляндией острова близ границы РФ

Министерство обороны Финляндии может купить остров Ранкки близ границы РФ для того, чтобы усиливать наступательно-военный потенциал против РФ. Об этом 11 мая «Известиям» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее в этот день стало известно, что остров в юго-восточной Финляндии, имеющий военные укрепления, выставлен на продажу за €7,9 млн. Ранкки находился под управлением Сил обороны Финляндии до 2015 года.

«Это не военный остров, это частное владение, которое было выкуплено бизнесменом, который сегодня выставил его на торги. Возможно, что в тех или иных обстоятельствах министерство обороны Финляндии выкупит назад указанный остров для того, чтобы в рамках своих обязательств в НАТО усиливать свой наступательно-военный потенциал против России», — сказал Коротченко.

2 мая финская газета Satakunnan Kansa сообщила, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. Отмечалось, что в случае заключения соглашения вооруженные силы Соединенных Штатов смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.

Дипломат уточнила, что российская сторона будет вынуждена принять ответные меры как военного-технического, так и иного характера в целях пресечения угроз национальной безопасности РФ.

11 мая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов сказал «Известиям», что Россия будет укреплять военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, насыщать ее средствами ПВО в связи с возможным появлением в стране американских баз.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После этого генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, теперь распространяется на Финляндию.