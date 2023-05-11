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Google представила обновленную версию чат-бота Bard

Google представила обновленный чат-бот Bard, доступный в 180 странах и на 40 языках
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Компания Google презентовала обновленную версию чат-бота Bard, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ). В настоящий момент она доступна в 180 странах, сообщила 10 мая вице-президент компании Сисси Сяо в блоге Google.

По ее словам, новая версия будет поддерживать 40 языков, в том числе русский. Также она будет работать на японском и корейском языках. Помимо этого, в составе чат-бота будет действовать языковая нейросеть PaLM 2, специализирующаяся на математике и логике.

«Вы также сможете включать изображения — наряду с текстом — в свои собственные подсказки, что позволит вам совершенно по-новому развить свое воображение и креативность. Чтобы это произошло, мы привносим мощь Google Lens прямо в Bard», — указала вице-президент компании.

Сяо добавила, что новая версия Bard сможет подключаться и к другим сервисам Google — Docs, Drive, Gmail и Maps.

Она также уточнила, что сейчас сервис работает в тестовом режиме.

Чат-бот Bard был представлен в начале этого года. Первоначально Bard могли использовать только в США и Великобритании на английском языке.

27 марта в компании заявляли, что этот инструмент можно назвать прямым конкурентом ChatGPT от корпорациии Microsoft. При этом, как утверждают разработчики, Bard отличается от ChatGPT наличием более актуальной информации. Так, если ChatGPT использует в своих ответах данные, собранные до 2021 года, то нейросеть от Google может пополнять свои знания в режиме реального времени.

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До этого, в феврале, сообщалось, что из-за развития ChatGPT доходы от рекламы Google заметно упали. Последние три месяца они снизились на 4% в годовом исчислении. В компании отмечали, что интернет-ресурс угрожает подорвать доминирующий статус поисковой системы.

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