Доходы Google падают из-за роста ChatGPT

Доходы от рекламы Google падают второй квартал подряд из-за развития ChatGPT. Интернет-ресурс угрожает подорвать доминирующий статус поисковой системы. Последние три месяца доход Google от рекламы снизился на 4% в годовом исчислении, передает телеканал «Известия». Однако в то же время расходы на массовые увольнения в корпорации составили более $2 млрд и привели к снижению прибыли. Акции компании упали примерно на 15% за последний год из-за спада рекламы и опасений по поводу будущих перспектив компании. Google пытается конкурировать с ChatGPT с помощью своей программы Bard.

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