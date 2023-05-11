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Райффайзенбанк предупредил о возможных сбоях в работе мобильного приложения

В работе мобильного приложения Райффайзенбанка могут наблюдаться сбои
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мобильное приложение Райффайзенбанка может работать нестабильно у некоторых клиентов из-за внутренних неполадок. Об этом 11 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации.

В банке подчеркнули, что ведется работа по восстановлению полноценной работы приложения.

Сообщение из правил: плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Как клиенты кредитных организаций могут сократить расходы на эту услугу

Ранее, 11 апреля, агентство TelecomDaily указало, что тарифы российских банков на SMS-информирование в I квартале 2023 года по сравнению с началом 2022-го поднялись на 15–65%. В частности, плата за SMS у Райффайзенбанка составила 199 рублей, тогда как до этого она держалась на уровне 60 рублей.

В декабре 2022 года клиенты сообщили о масштабном сбое в работе мобильных приложений банка «Тинькофф», Альфа-банка и Райффайзенбанка. Проблема заключалась в невозможности открыть программу.

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