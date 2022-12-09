В работе приложений Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты сообщили в пятницу, 9 декабря, о масштабном сбое в работе мобильных приложений Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзенбанка. Проблема заключается в невозможности открыть программу.

В пресс-службе Альфа-банка опровергли сообщения о сбое работы приложения. Отмечается, что у некоторых клиентов временно не получалось войти в приложение из-за технических работ, которые проводятся в банке регулярно. В банке сообщили «Известям», что Альфа-Онлайн работает как обычно.

При входе в мобильное банк Тинькофф система выдает клиентам сообщение: «Пока приложение не работает. Скоро починим».

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