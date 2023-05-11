Церемония прощания с соратником Прилепина Шубиным началась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в четверг, 11 мая, началась церемония прощания с соратником писателя Захара Прилепина Александром Шубиным, который погиб в результате покушения на Прилепина.

Шубина похоронят на нижегородском кладбище.

Александр Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии. Он принимал участие в защите Донбасса на протяжении девяти лет. 10 мая погибшего военнослужащего посмертно представили к Ордену мужества и ведомственной награде Росгвардии.

По словам Прилепина, его соратник спасал ему жизнь четыре раза.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. С ним в машине находился Шубин, который в результате ЧП погиб. Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан участковыми в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.