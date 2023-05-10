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Прилепин поделился воспоминаниями о своем соратнике Шубине

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Писатель Захар Прилепин, против которого был совершен теракт с подрывом авто, рассказал о своем друге Александре Шубине. Последний погиб в результате диверсии 6 мая.

По словам Прилепина, Шубин воевал с 11-го класса, с того момента, как украинская армия начал обстреливать мирное население Донбасса. Он был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии.

«Саша всегда был в центре всей нашей походной жизни и даже в жизни моей семьи. Он был центром всего. Когда у меня заболела собака Кержак, мой любимец мастиф, и ему ни один врач не давал ни одного шанса, он сказал, что спасет его. Отвез в Москву и жил там с ним полгода, вытаскивая его из операций. И спас», — передает слова писателя пресс-служба.

Прилепин также рассказал, что Шубин спас ему жизнь четыре раза. В последний раз он трагически погиб.

«Несколько раз во время обстрелов он натурально закрывал меня собой. Если б его не было в машине… Всё понятно, что было бы. Он в очередной раз закрыл меня всем собой», — рассказал писатель.

Шубин имел позывной Злой. Однако писатель утверждает, что его друг никогда не был злым.

«Он был очень добрый, он очень много смеялся, улыбался, радовался, Господень мир восхищал его. Он тайно жертвовал на храмы и мечтал о нашей часовне, в нашей деревне. В августе она должна была появиться», — отметил писатель.

Ранее в этот день сообщалось, что Шубин представлен к награде Росгвардии и ордену Мужества.

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Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. С ним в машине находился Шубин, который в результате ЧП погиб.

Прилепина госпитализировали, а затем успешно прооперировали. Позднее, 9 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние Прилепина стабильное.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Один из подозреваемых, Александр Пермяков, был задержан участковыми в тот же день. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Пермякова арестовали на два месяца, предъявив обвинения по статьям о терроризме и незаконном обороте оружия.

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