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Шестеро взрослых и двое детей ранены в ДНР при обстрелах ВСУ

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Восемь мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило в четверг, 11 мая, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Три женщины, мужчина и ребенок были ранены при обстреле улицы Твардовского в Донецке.

«На Магнитной улице, 36 ранена женщина 1963 года рождения», — отметили в СЦКК.

В населенном пункте Александровка при обстреле ранение получили девочка и мужчина.

В результате обстрелов в различных населенных пунктах зафиксированы разрушения в многоквартирных домах, ЛЭП, газопровода и частных жилых домов.

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Утром в четверг ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут. Обстрелы происходят с применением в том числе снарядов стандарта НАТО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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