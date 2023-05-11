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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» командно-штабную машину ВСУ

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» командно-штабной автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Григоровка. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена командно-штабная машина противника в районе населенного пункта Григоровка», — рассказал он.

Кроме того, Гордеев добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека».

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Накануне начальник пресс-службы группы «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б».

Тогда же появились кадры поражения украинской техники беспилотниками «Ланцет». По арсеналу ВСУ работает оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) (ОБТФ) «Каскад». С помощью «Ланцетов» они могут уничтожать даже замаскированные от дронов орудия противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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