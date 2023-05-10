Опубликованы кадры поражений «Ланцетами» украинской техники

Опубликованы кадры поражения украинской техники российскими беспилотниками «Ланцет».

На видео показаны взлеты аппаратов и череда попаданий в боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как следует из ролика, «Ланцеты» поражают даже спрятанную боевиками от дронов технику. После ударов боевые машины загораются и выходят из строя.

Работу по поражению техники противника проводит оперативно-боевое тактическое формирование Донецкой Народной Республики (ДНР) (ОБТФ) «Каскад».

В конце апреля в распоряжение «Известий» поступили кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» «Ланцетом». Установка двигалась по дороге, когда «Ланцет» догнал ее и нанес удар, выведя из строя.

Ранее в апреле бойцы ВДВ попали этим барражирующим аппаратом по борту украинского танка. Тяжелая техника была уничтожена.

Как отмечают эксперты, у «Ланцета» есть уникальная особенность — двойное иксообразное оперение, которое улучшает аэродинамические характеристики при пикировании и маневрировании. Машиной можно управлять с помощью дрона без спутниковой навигации, в итоге аппараты неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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