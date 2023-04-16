В распоряжении «Известий» в воскресенье, 16 апреля, появились кадры уничтожения украинского танка из БПЛА «Ланцет».

На видео расчет 98-й дивизии ВДВ ликвидирует танк украинских боевиков в районе Кременной (Луганская Народная Республика): бойцы ВДВ попадают барражирующим аппаратом по борту украинского танка, от чего он взрывается.

У «Ланцета» есть уникальная особенность — двойное иксообразное оперение, которое улучшает аэродинамические характеристики при пикировании и маневрировании. Машиной можно управлять с помощью дрона без спутниковой навигации, благодаря этому «Ланцеты» становятся неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы.

Об уничтожении российскими барражирующими боеприпасами «Изделие-51/52», более известными как «Ланцеты», почти половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации стало известно 6 апреля.

18 марта Министерство обороны РФ показало, как российские бойцы с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» ликвидировали реактивную установку залпового огня (РСЗО) из арсенала украинских националистов.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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