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Опубликованы кадры ликвидации украинского ЗРК «Тор» беспилотником «Ланцет»

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Фото: Министерство обороны РФ
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В распоряжение «Известий» в среду, 26 апреля, поступили кадры уничтожения украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» беспилотником «Ланцет».

Как следует из видео, «Тор» сначала находился на поле, там его заметили российские военнослужащие, наблюдающие за территорией с дрона. Позже ЗРК выехал на дорогу, где его взял на прицел беспилотник.

«Ланцет» догнал ЗРК и нанес по нему удар. После этого «Тор» не смог продолжить движение, а над установкой стали подниматься клубы дыма.

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Ранее в апреле бойцы ВДВ попали барражирующим аппаратом по борту украинского танка. Тяжелая техника была уничтожена.

Как отмечают эксперты, у «Ланцета» есть уникальная особенность — двойное иксообразное оперение, которое улучшает аэродинамические характеристики при пикировании и маневрировании. Машиной можно управлять с помощью дрона без спутниковой навигации, благодаря этому аппараты неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы.

Также в апреле сообщалось об уничтожении «Ланцетами» почти половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне спецоперации.

В марте Министерство обороны РФ показало, как российские бойцы с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» ликвидировали реактивную установку залпового огня (РСЗО) из арсенала украинских националистов.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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