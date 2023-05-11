Военнослужащие группировки «Восток» расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожили пункт временной дислокации украинских военных около населенного пункта Великая Новоселка. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника. В районе Великой Новоселки расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации ВСУ», — рассказал он.

Кроме того, Гордеев сообщил, что на запорожском направлении был обнаружен и уничтожен расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Гуляй Поле.

Ранее в этот день стало известно, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) применили САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В ходе работы были уничтожены склады неприятеля с припасами и горючим. Это позволило предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Накануне Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад националистов и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б» в районе села Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также был нанесен ущерб вражеским формированиям на соледаро-бахмутском, александро-калиновском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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