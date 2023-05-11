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Сектор Газа выпустил за день по Израилю 469 ракет

Из Газы за день выпустили по Израилю 469 ракет
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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По территории Израиля из сектора Газа за день выпущено 469 ракет, израильские военные атаковали в ответ 133 цели боевиков в анклаве. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что 333 ракеты, выпущенные из Газы, достигли территории Израиля, 153 из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны.

Еще более 100 пусков оказались неудачными.

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Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что свыше 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля. Значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, уточнил он.

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.

В ночь на 9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. Сообщалось о 20 пострадавших.

7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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