Все подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая в Белоруссии признали вину и сотрудничают со следствием, рассказали 10 мая в эфире государственного телеканала ОНТ со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности. К попыткам совершения терактов причастны четверо молодых людей — двое мужчин и две женщины, все они являются гражданами Белоруссии.

«Всем [подозреваемым] до 30 лет. <…> установлено, что взрывчатка была американского производства»», — говорится на сайте телеканала.

Задержанных обвиняют в госизмене и терроризме. Им грозит наказание вплоть до смертной казни, передал телеканал.

«Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства С4. Эту взрывчатку зачастую используют для совершения террористических актов», — подчеркнул начальник главного управления специальных экспертиз Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии Владимир Атрашков.

Куратор террористической операции находится в Киеве. Он получил задание от главного управления разведки украинского министерства обороны руководил исполнителями в Белоруссии, с которыми он был знаком. Присланная им взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы.

Накануне председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал о пресечении попыток совершения терактов в преддверии 9 Мая на территории республики. Он сказал, что диверсии планировались с целью «всколыхнуть ситуацию». Белорусский президент Александр Лукашенко был в курсе ситуации.

Ранее, 2 мая, Тертель сообщал о готовящихся акциях по дестабилизации ситуации в стране. Глава КГБ подчеркивал тогда, что «спонсоры» участников подрывной деятельности не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость.

Тем временем в ходе совещания Лукашенко обратил внимание на то, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Поэтому правительству и силовому блоку было поручено подготовить «серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию страны разного рода диверсантов».

6 апреля Лукашенко сказал, что в страну потоком идет оружие с Украины, правоохранители обнаружили уже несколько схронов украинских диверсантов.