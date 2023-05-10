Исполком РФС утвердил новый формат Второй лиги по системе весна-осень

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение с сезона–2023/24 разделить Вторую лигу на два дивизиона, а также перейти на формат проведения соревнований по системе весна-осень. Об этом сообщается на официальном сайте РФС 10 мая.

Из сообщения следует, что вторая лига разделится на два дивизиона — «А» и «Б». В дивизионе «А» будет играть 20 команд. Соревнования пройдут по системе «осень-весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь.

Соревнования дивизиона «Б» будут проходить по системе «весна-осень» — с марта по ноябрь. При этом, с июля-августа по ноябрь текущего года будет сыгран переходный турнир, объяснили в РФС.

В исполкоме российского футбольного союза отметили, что благодаря новому формату клубы получат возможность проводить больше матчей, в том числе и игр с равными по силе соперниками.

Данные нововведения позволят улучшить условия для развития молодых игроков и обеспечить более плавный переход футболистов в вышестоящие лиги, резюмировали в комитете.

Последний сезон высшего дивизиона чемпионата РФ в формате «весна-осень» прошел в 2010 году. С марта 2011 года по мая 2012 года проходил переходный чемпионат по системе «весна-осень-весна», после чего с сезона 2013 года турнир стал проводиться в формате «осень-весна».

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