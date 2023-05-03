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Правительство упростит получение карты болельщика для ряда категорий граждан

Правительство РФ упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Правительство РФ упростило правила получения паспорта болельщика (Fan ID) для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров. Об этом сообщается на сайте камбина 3 мая.

В постановлении от 29 апреля говорится, что с 26 мая текущего года подростки младше 14 лет смогут проходить идентификацию дистанционно. При наличии подтвержденной учетной записи родителей или законных представителей Fan ID будет выдаваться ребенку автоматически.

На данный момент школьнику для получения карты болельщика необходимо посетить МФЦ со взрослым.

«Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок», — следует из документа.

Сейчас российским регионам рекомендовано открыть на стадионах отдельные окна, уточняет «Газета.Ru». Это нужно для того, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями смогли получить карту без очереди.

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Ранее, 27 марта, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» до 1 мая текущего года упростить использование систем идентификации, в первую очередь для инвалидов и пенсионеров и детей.

Fan ID — это паспорт болельщика, закон о котором глава государства подписал еще в конце 2021 года. В тестовом режиме система была задействована во время проходивших в РФ Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу – 2018 и петербургской части чемпионата Европы – 2020.

С июля 2022 года эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Оформить Fan ID имеют право лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет нужно оформлять их родителям.

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