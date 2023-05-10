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В НАТО заявили, что не считают Китай угрозой

Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой
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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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Военное командование НАТО не считает КНР военной угрозой для альянса, заявил 10 мая председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов <...> мы не разрабатываем военных планов, имеющих отношение к Китаю», — сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он уточнили, что в альянсе угрозой считают Россию и международный терроризм. Как следствие, разрабатываются военные планы именно на случай противостояния с Российской Федерацией и террористами.

Однако, по его словам, подобная позиция НАТО не означает, что отдельные страны — члены альянса не занимаются разработкой планов на случай конфликта с Китаем.

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В начале мая генерал армии США Майк Милли заявил о планах страны мешать сближению Китая и России.

При этом в апреле бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс отмечал, что США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран.

В свою очередь, за месяц до этого, в марте, президент Российской Федерации Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества России и Китая.

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