Военный комитет НАТО указал на отсутствие обсуждения поставок самолетов Киеву

Начальники генеральных штабов Вооруженных сил стран НАТО и Швеции не обсуждали 10 мая с военным представителем Украины при альянсе поставки Киеву самолетов, отметил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Нет, мы не обсуждали сегодня поставку самолетов Украине», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Швеция на данный момент не является членом альянса, но нацелена в него вступить. Так, 10 мая генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг выразил надежду, что процесс присоединения Швеции к НАТО закончится к саммиту альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

3 марта военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что на Украине почти не осталось опытных пилотов, которые бы могли переучиться управлению иностранными истребителями в случае их поставки Киеву. Так он оценил слова украинского министра обороны Алексея Резникова, который выразил уверенность в том, что Киев в скором времени получит от Запада истребители.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в ходе брифинга 1 февраля, что заявления о поставках истребителей Киеву только повысят неуемный аппетит президента Украины Владимира Зеленского и приведут к эскалации конфликта.

Швеция заявляла об отсутствии планов поставлять на Украину истребители еще в декабре прошлого года. Тогда министр обороны страны Пол Йонсон сказал, что «планов по отправке JASGripen на Украину нет».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Москва не раз осуждала поставки вооружений на Украину. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».