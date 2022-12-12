Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху
Мир
В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине
Мир
Лукашенко посоветовал «помахать ручкой» ушедшему из страны бизнесу
Мир
МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России
Армия
На Украине российские военные ликвидировали наемницу из США
Мир
ЕС не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций
Общество
Мурашко сообщил об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года
Армия
Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление
Происшествия
Открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировано
Общество
Правительство направит 3,3 млрд рублей на детские выплаты малоимущим семьям
Мир
Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку
Общество
Городские службы Москвы переведены в усиленный режим из-за непогоды
Сюжет:

В Швеции заявили об отсутствии планов поставлять на Украину истребители

0
Фото: Global Look Press/Josef Vostarek
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеция не намерена поставлять на Украину истребители JASGripen. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России
В Тбилиси решили не передавать Киеву оружие и не открывать второй фронт на Кавказе

«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке JASGripen на Украину нет», — приводит издание слова министра на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая состоялась в воскресенье, 11 декабря, во время визита Йонсона в Одессу.

В тот же день Йонсон заявил, что новый выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. По его словам, в этом пакете Киеву предоставляются средства ПВО, а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

Также глава минобороны Швеции напомнил, что с 1 января страна начнет председательствовать в Европейском союзе и будет ставить «защиту интересов Украины» одной из приоритетных задач.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сейчас военные запасы стран ЕС истощены из-за поставок Украине. По его мнению, теперь Европе самой не хватает критически важных вооружений, чтобы обеспечить собственную обороноспособность.

В конце ноября Швеция отправила Украине более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. Ранее парламент Швеции (риксдаг) выделил пакет военной помощи Киеву на сумму свыше $280 млн. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), квалифицированные боекомплекты, а также боевые бронированные машины и личное снаряжение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022