В Швеции заявили об отсутствии планов поставлять на Украину истребители

Швеция не намерена поставлять на Украину истребители JASGripen. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонсона.

«Хочу прояснить: в ближайшее время планов по отправке JASGripen на Украину нет», — приводит издание слова министра на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Алексеем Резниковым, которая состоялась в воскресенье, 11 декабря, во время визита Йонсона в Одессу.

В тот же день Йонсон заявил, что новый выделенный Швецией пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. По его словам, в этом пакете Киеву предоставляются средства ПВО, а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

Также глава минобороны Швеции напомнил, что с 1 января страна начнет председательствовать в Европейском союзе и будет ставить «защиту интересов Украины» одной из приоритетных задач.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сейчас военные запасы стран ЕС истощены из-за поставок Украине. По его мнению, теперь Европе самой не хватает критически важных вооружений, чтобы обеспечить собственную обороноспособность.

В конце ноября Швеция отправила Украине более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. Ранее парламент Швеции (риксдаг) выделил пакет военной помощи Киеву на сумму свыше $280 млн. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), квалифицированные боекомплекты, а также боевые бронированные машины и личное снаряжение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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