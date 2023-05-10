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В сквере Ставрополя заработал первый в регионе робот-бариста

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В Ставрополе в сквере Героев России начал работать робот-бариста. Это первая подобная разработка в Ставропольском крае. Таким образом, в регионе в сферу обслуживания удалось внедрить современные технологии.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на городскую администрацию, робота разработала одна из российских компаний. Он может готовить для клиентов горячие напитки. Для этого используются натуральное молоко, кофе и какао. А за процессом можно наблюдать через стекло.

Сейчас робот учится готовить мороженое. Работать он будет без перерывов и выходных. Имя ему пока не придумали.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что на улицы Москвы запустили первого в России робота-уборщика «Пикселя». Программное управление, кузов и конструкции робота сделаны в России, элементы дизайна и системы управления разработаны с белорусскими коллегами.

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